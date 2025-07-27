شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. اختبارات علمية لتحديد ميول وقدرات الطلاب قبل اختيار المسار الدراسى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مسارات التوجيه الأكاديمي والمهني للطلاب، وضمن جهودها لتطوير منظومة التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، أطلق صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اختبارات التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني لخريجي المرحلتين الإعدادية والثانوية، لمساعدتهم في اختيار أفضل المسارات التعليمية بما يتوافق مع مهاراتهم وميولهم وقدراتهم، وبما يسهم في تحقيق أعلى معدلات النجاح والاستقرار في التعليم الثانوي والجامعي وسوق العمل بعد التخرج، وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع «المركز المصري للاختبارات» أحد مشروعات الصندوق، وتُقدم هذه الاختبارات بشكل مجاني بالكامل للطلاب.

قالت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاختبارات الجديدة تمثل أداة علمية فعالة لاكتشاف قدرات وميول الطلاب وتوجيههم نحو المسارات الأنسب لهم قبل إعلان التنسيق، مشيرة إلى أن نتيجة الاختبار تُعد مرشداً للطالب وليست ملزمة وتمنحه صورة أوضح عن مستقبله الأكاديمي والمهني.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن اختبار الإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني المقدم لخريجي الثانوية العامة يكون قبل تنسيق الجامعات، ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسية هي أساليب التفكير، والميول المهنية، والقدرات العقلية، ويهدف كل قسم إلى قياس جانب محدد من شخصية الطالب بما يساعد على تشكيل تصور دقيق للمسار الأنسب له .

وأوضحت «شرف»، أن القسم الأول من الاختبار وهو «أساليب التفكير» يتضمن 63 عبارة مخصصة لتحديد أبرز أسلوب تفكير يتمتع به الطالب، وتستغرق الإجابة عنه 20 دقيقة، بينما يركز القسم الثاني على «الميول المهنية» من خلال 54 عبارة تساعد في التعرف على المهن الأكثر ارتباطًا بشخصية الطالب ويستغرق هذا الجزء أيضًا 20 دقيقة .

وأشارت إلى أن القسم الثالث والأخير من الاختبار وهو «القدرات العقلية» يتضمن 80 سؤالاً متنوعاً لقياس 8 قدرات عقلية مختلفة بهدف تحديد القدرة العقلية الأقوى لدى كل طالب وتستغرق الإجابة عن هذا الجزء 60 دقيقة ليصبح إجمالي مدة الاختبار 100 دقيقة تُجرى مرة واحدة فقط لكل طالب بشكل مجاني تمامًا .

واختتمت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة المصرية على دعم الطلاب وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع قدراتهم الحقيقية وتطلعاتهم المستقبلية، مشددة على أن الصندوق سيواصل جهوده لدمج أدوات التقييم العلمي في دعم مسارات التعليم والعمل داخل مصر.

من جانبه، أوضح د. محمود سلامة، مدير المركز المصري للاختبارات، أن نتيجة الاختبار يتم إرسالها للطالب خلال 48 ساعة من أدائه، وتحتوي على أربعة عناصر رئيسية، هي أبرز أسلوب تفكير لدى الطالب، والميل المهني الأكثر ارتباطًا بشخصيته، وأعلى قدرتين عقليتين يتمتع بهما، إضافة إلى ترشيح مسار أكاديمي ومهني أو أكثر وفقاً لتحليل النتائج.

وأضاف أن تصميم الاختبار جاء بعد مراجعة علمية دقيقة لأدوات القياس التربوي والنفسي المعتمدة دوليًا، موضحًا أن محتوى الاختبار تم تطويره ليتناسب مع البيئة الثقافية والتعليمية في مصر ويراعي الفروق الفردية بين الطلاب بهدف الوصول إلى توصيات دقيقة وفعالة لكل حالة على حدة، ويحرص المركز على أن تكون تجربة أداء الاختبار سهلة وآمنة وسلسة للطلاب .

رابط التوجيهات لطلاب الإعدادية

https://edf.edu.eg/ExamDetails?examId=3

رابط التوجيهات لطلاب الثانوية https://edf.edu.eg/ExamDetails?examId=4