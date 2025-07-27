شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: عطل بمحطة محولات جزيرة الدهب وراء انقطاع التيار بالجيزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن عطلا مفاجئا بمحطة محولات جزيرة الدهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وراء انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الجيزة وفيصل والهرم منذ الساعة الـ11 مساء أمس وحتى الآن.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أنه على الفور توجه المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمحطة جزيرة الدهب للتنسيق مع ميئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل على سرعة اصلاح العطل و إعادة التيار الكهربائي للمواطنين ، لافتا إلى أن المهندسة منى رزق وصلت منذ قليل للمحطة لمتابعة أعمال الإصلاح.

وقال المصدر إن فنيى الشركة المصرية لنقل الكهرباء يقومون حاليا بأعمال الحفر للوصول إلى سبب العطل وسرعة الإصلاح.