شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: أسواق اليوم الواحد جعلت المواطن شريكا ورقيبا على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، مشيرًا إلى أن اسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب، واحتياجات المواطنين .



وأضاف محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين المختلفة، حيث توفر لهم إمكانية الوصول إلى منتجات طازجة مثل الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، كما تقدم هذه الأسواق مجموعة متنوعة من السلع التى تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، ما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار اقتصادية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها فى الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.



جاء ذلك خلال افتتحاح السوق بحضور د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،، بالجمالية بحى وسط ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد، والذى تم اقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠% فى بعض السلع .

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية، ود علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.، وعدد من قيادات المحافظة.

وسوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه صباح اليوم الأحد يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، والبيض .