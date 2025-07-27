شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط الأرثوذكس يبدأون صوم العذراء مريم الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الأقباط، شهرأغسطس المقبل، صوم السيدة العذراء مريم، إذ يُعد واحدًا من أكثر الأصوام قربًا إلى قلوب الأقباط في مصر، وعلى مدار 15 يومًا، يعيش المسيحيون أجواءً روحية خاصة، تتنوع خلالها الطقوس والعادات، بين ما هو كنسي صرف، وما هو شعبي متوارث، في مشهد يجمع بين الإيمان والتراث، إذ يحمل صوم السيدة العذراء مكانة خاصة في الوجدان الشعبي المسيحي، لما للعذراء مريم من محبة واسعة في قلوب الأقباط، باعتبارها الأم والشفاعة والملجأ.

ويتوجه العديد من الأقباط إلى الأديرة التي تحمل اسم السيدة العذراء، مثل دير السيدة العذراء بجبل درنكة في أسيوط، ودير المحرق، ودير البراموس بوادي النطرون، حيث تقام هناك احتفالات كبرى، وموالد شعبية يصاحبها بيع حلوى وألعاب للأطفال، في مزيج فريد من الإيمان والفرح الشعبي.

وتحتفل هذا العام 2025 كل من كنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية بعيد انتقال السيدة العذراء مريم في السبت 15 أغسطس، بعد صوم يمتد لـ15 يومًا بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس. في حين تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم العذراء يوم الخميس الموافق 7 أغسطس، وتختتمه يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، وفقًا للتقويم القبطي المعتمد لديها.

ويعود سبب الاختلاف في الكنيسة الكاثوليكية فقط إلى اختلاف التقويم الكنسي المستخدم، فبينما تعتمد هي وكنيسة الروم الأرثوذكس على التقويم الغربي (الجريجوري)، فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعتمد التقويم القبطي، الذي يحدد الصوم من 1 مسرى وحتى 15 مسرى سنويًا، دون تغيير.