وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب وانقطاع الطمث
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 27 يوليو 2025 10:51 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك أعراضا لمرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث تشمل الآتى :-
- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما- نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد
- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير- هشاشة العظام
- جفاف في المهبل- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية
- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم
وتابعت : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية
