- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 4 خطوات للحماية من الإصابة بسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 27 يوليو 2025 10:50 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات تحميك من الإصابة بـ سرطان الرئة والتى تتضمن: -
- الإقلاع عن التدخين
- ارتداء الواقيات في الأماكن المسببة للتلوث
- الابتعاد عن الأبخرة وجميع مصادر التلوث
- عدم الجلوس بجانب المدخنين
ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة الإطمئنان على الصحة بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
4 خطوات للحماية من الإصابة بسرطان الرئة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز