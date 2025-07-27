شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن تعليق الأنشطة العسكرية فى غزة من العاشرة صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية في غزة لأغراض إنسانية من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء.

وأوضح جيش الاحتلال، أن التعليق التكتيكي المحلي سيشهد تعليقا للأنشطة العسكرية بالمناطق التي لا يتحرك فيها جيش الدفاع وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة وسيكون يوميًا حتى إشعار آخر.

وتابع أنه تم تنسيق القرار مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعد مباحثات بهذا الشأن، وتحديد ممرات مؤمنة بشكل مستدام اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الحادي عشر مساءً، والتي ستسمح بالتحرك الآمن لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لادخال وتوزيع الأغذية والأدوية إلى السكان في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه سيواصل دعم الجهود الإنسانية في الميدان إلى جانب مواصلة المناورة البرية والعمليات الهجومية ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة وذلك لحماية مواطني اسرائيل. كما يبقى مستعدًا لتوسيع حجم العملية وفق الحاجة.