شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حكومية لتحويل القاهرة لقلعة صناعة السيارات في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز قطاع الصناعة، تعمل الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز استراتيجي لصناعة وتصدير السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى توطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي، مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية ووسائل النقل المستدام، مثل الأوتوبيسات الكهربائية وعربات النقل الخفيف، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتستهدف الخطة الوطنية الوصول إلى طاقة إنتاجية تتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويا، مع تخصيص نحو 50% من الإنتاج لأغراض التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري.

وتتضمن الاستراتيجية تقديم حوافز استثمارية وتيسيرات للمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك المناطق الصناعية المتخصصة ومراكز البحوث والتطوير، بهدف دعم الابتكار وتحفيز التنافسية في هذا القطاع الواعد.