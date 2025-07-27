شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح البيانات المطلوبة لإبلاغ اليقظة الدوائية عن الآثار الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 09:00 ص

وجهت هيئة الدواء المصرية إلي ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء من خلال التواصل مع اليقظة الدوائية



وقالت هيئة الدواء: "لو عايز تبلغ عن أثر جانبي ظهر نتيجة استخدام دواء أو مستلزم طبي فيه معلومات محددة لازم تكون جاهز بيها​".

١- سن المريض ونوعه​

٢- اسم الدواء أو المستلزم محل الشكوى​

٣- الأثر الجانبي​

٤- رقم تليفون حضرتك ومحافظتك عشان نستكمل البيانات عند الحاجهة

وتابعت : ادخل على https://cutt.ly/axfqHpk ​ بس اتأكد إن معاك كل المعلومات اللي محتاجينها​.

​