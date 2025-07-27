- 1/2
هيئة الدواء توضح البيانات المطلوبة لإبلاغ اليقظة الدوائية عن الآثار الجانبية
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالأحد، 27 يوليو 2025 09:00 ص
وجهت هيئة الدواء المصرية إلي ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء من خلال التواصل مع اليقظة الدوائية
وقالت هيئة الدواء: "لو عايز تبلغ عن أثر جانبي ظهر نتيجة استخدام دواء أو مستلزم طبي فيه معلومات محددة لازم تكون جاهز بيها".
١- سن المريض ونوعه
٢- اسم الدواء أو المستلزم محل الشكوى
٣- الأثر الجانبي
٤- رقم تليفون حضرتك ومحافظتك عشان نستكمل البيانات عند الحاجهة
وتابعت : ادخل على https://cutt.ly/axfqHpk بس اتأكد إن معاك كل المعلومات اللي محتاجينها.
ضرورة الإبلاغ عن الأثار الجانبية للدواء
