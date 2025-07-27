شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 27 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الانحاء، حار رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.



وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وسانت كاترين، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين وأبو سمبل .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 35 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 45 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 46 درجة.

الصغرى 29 درجة.