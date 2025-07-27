شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم تستعد لبدء جنى "الذهب الأبيض" في الأول من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد حقول محافظة الفيوم لاستقبال أحد أهم مواسمها الزراعية، حيث ينطلق حصاد القطن رسميًا في الأول من أغسطس المقبل، وسط توقعات بموسم وفير يغذي آمال التعافي لـ "الذهب الأبيض" في المحافظة.

ومع اقتراب الموعد، تشتد وتيرة الاستعدادات في حقول الفيوم، يعمل المزارعون على قدم وساق لضمان جاهزية المحصول لعملية القطف، والتي تعد مرحلة حاسمة تؤثر بشكل مباشر على جودة الألياف.

تشمل هذه التجهيزات التأكد من نضج اللوزات بشكل كامل، وخلو الحقول من أي شوائب أو حشائش قد تختلط بالقطن أثناء الجني.

ويعد اختيار الأول من أغسطس موعدًا مثاليًا، حيث يسمح للمحصول بالوصول إلى أعلى درجات النضج، مما يضمن الحصول على ألياف قطنية قوية وذات جودة عالية، وهو ما يميز القطن المصري في الأسواق العالمية.

على الجانب الآخر، تتأهب المحالج في الفيوم لاستقبال الكميات المتوقعة من القطن الخام، و تجرى عمليات صيانة وفحص شاملة لجميع الآلات والمعدات لضمان كفاءة عملية الحلج وفصل الألياف عن البذور بأعلى دقة ممكنة، فكلما كانت عملية الحلج نظيفة وفعالة، زادت القيمة السوقية للقطن وزادت قدرته على المنافسة.

أكد معهد بحوث القطن أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال المحصول، مع التنسيق الكامل لتسهيل عملية نقل القطن من الحقول إلى المحالج، وضمان سير العملية بسلاسة ويسر، تجنباً لأى تكدسات أو تأخيرات قد تؤثر على جودة المحصول.

و يعلق مزارعو الفيوم آمالًا عريضة على هذا الموسم، متطلعين إلى أسعار عادلة ومجزية تُعوض جهدهم وتكاليف زراعة المحصول.

جدير بالذكر أن القطن ليس مجرد محصول زراعي في الفيوم، بل هو جزء من التراث الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة، ورافد أساسي للدخل لآلاف الأسر.