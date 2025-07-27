شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق مدارس الثانوى الفنى فى الجيزة.. 210 درجات لإمبابة الثانوية التجارية والان مع تفاصيل الخبر

انطلق التقديم للصف الأول الثانوي للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) في محافظة الجيزة، حيث اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة 225 درجة حدًا أدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى، و140 درجة حدًا أدنى للقبول بمدارس الثانوي العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للقبول بمدارس الثانوى العام بفصول الخدمات.

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بمدارس الثانوي التجاري في المحافظة للعام الدراسي المقبل على النحو التالي:

- إمبابة الثانوية التجارية 210 درجات.

- باحثة البادية التجارية 215 درجة.

- الزهراء التجارية بنات 215 درجة.

- الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية 215 درجة.

- الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات 215 درجة.

- الأهرام التجارية بنين 210 درجات.

- منشأة القناطر التجارية المشتركة 210 درجات.

- مزغونة التجارية المشتركة 200 درجة.

- العياط التجارية المشتركة 200 درجة.

- القطورى التجارية المشتركة 200 درجة.

- الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة 215 درجة.

- أوسيم التجارية المشتركة 210 درجات.

- أطفيح التجارية المشتركة 200 درجة.

- القبابات التجارية المشتركة 200 درجة.

- البرمبل الثانوية التجارية 200 درجة.

- الراية التجارية بنات 215 درجة.

- فاطمة الزهراء التجارية بنين 200 درجة.

- الباويطى التجارية المشتركة 175 درجة.

- خدمات الباويطى التجارية المشتركة 145 درجة.

- الجيزة الفنية المتقدمة 215 درجة.

- الصف الفنية المتقدمة 200 درجة.

وحددت وزارة التعليم، بداية العام الدراسي الجديد، حيث ينطلق يوم 20 سبتمبر، وأن الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعًا في 5 أيام دراسة أسبوعيًا يكون 90 يوما مطروح منها يومان إجازة عطلات رسمية بما يعادل 88 يوم دراسة فعلية، وتعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت 24 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.