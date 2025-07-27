شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد تدفق شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، بحسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وكانت قد اصطفت شاحنات المساعدات المصرية، تمهيدا لدخولها قطاع غزة

وفى السياق آخر، كانت قد ثمنت حركة المقاومة حماس شجاعة المتضامنين الدوليين وإصرارهم على الإبحار نحو قطاع غزة رغم إرهاب الاحتلال وتهديداته، وفقا لنبا عاجل لقناة القاهرة الإخبارية