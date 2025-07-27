الارشيف / أخبار مصر

%96 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول.

وأيد 96% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول، بينما رأى 4% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول.


