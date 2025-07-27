شكرا لقرائتكم خبر عن قطار تالجو .. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.
يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة يصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.
ويقوم قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.
يقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.
يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.
ملحوظة يقوم قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان
يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.
يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.
محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "الجيزة - المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز