مبادرة سوق اليوم الواحد تصل الجمالية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد سوق اليوم الواحد، بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، حيث سبق وتم افتتاح المرحلة الأولى، وشهدت أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى ..

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على توفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مبادرة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية .

ويأتي تنظيم المبادرة ضمن خطة وزارة التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.