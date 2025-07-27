شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافى بمسجد السيدة زينب بالقاهرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي بـ مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها- بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك من اليوم الأحد، حتى الثلاثاء 29 يوليو 2025م عقب صلاة المغرب.

ويأتي ذلك في إطار دور الوزارة العلمي والدعوي والتثقيفي، وسعيها لتحقيق مقاصد الشريعة، وتقديم خطاب ديني رشيد يعزز الفهم الوسطي الصحيح للدين ويخدم قضايا الوطن والمجتمع.

