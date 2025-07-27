الارشيف / أخبار مصر

الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافى بمسجد السيدة زينب بالقاهرة.. اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافى بمسجد السيدة زينب بالقاهرة.. اليوم 1/2
  • الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافى بمسجد السيدة زينب بالقاهرة.. اليوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافى بمسجد السيدة زينب بالقاهرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي بـ مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها- بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك من اليوم الأحد، حتى الثلاثاء 29  يوليو 2025م عقب صلاة المغرب.

ويأتي ذلك في إطار دور الوزارة العلمي والدعوي والتثقيفي، وسعيها لتحقيق مقاصد الشريعة، وتقديم خطاب ديني رشيد يعزز الفهم الوسطي الصحيح للدين ويخدم قضايا الوطن والمجتمع.

تنظم وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة زينب -رضي الله عنها- بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك من الأحد 27 يوليو، حتى الثلاثاء 29 يوليو 2025م عقب صلاة المغرب.

ويأتي ذلك في إطار دور الوزارة العلمي والدعوي والتثقيفي، وسعيها لتحقيق مقاصد الشريعة، وتقديم خطاب ديني رشيد يعزز الفهم الوسطي الصحيح للدين ويخدم قضايا الوطن والمجتمع.


 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements