فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل لـ500 دينار ..رابط التقديم

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل طلبات الراغبين فى التقديم على 37 فرصة عمل جديدة في مجالات متنوعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، برواتب تتراوح بين 290 إلى 500 دينار أردني ، حسب المهنة.

* الوظائف المطلوبة:

- 2 عامل انشاءات.

- 3 عمال بمصنع شيكولاتة "بشرط وجود خبرة في صناعة شيكولاتة دراجية وملبس ،وتحميص وصيانة الماكينات".

- 16 عامل في مجال تربية دواجن بياض ،مع ضرورة وجود خبرة.

- عامل مكبس طوب، مع ضرورة خبرة في مجال تحميل وتنزيل الطوب الاسمنتي بكافة أنواعه.

- 8 عمال انتاج صناعات غذائية، وخبرة في هذا المجال.

- 2 عمال بمصنع ملابس بشرط خبرة في خياطة القميص والألبسة المهنية.

- عامل ماكينة طباعة، مع خبرة في تشغيل ماكينات الطباعة فليكسو.

- 2 عمال في مطبعة، مع خبرة في آلات الطباعة.

- 2 عمال منشار حجر .

ودعت الوزارة الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة التقديم عليها خلال الفترة من الخميس الموافق 24-7-2025 ، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي : https://egyemp.labour.gov.eg/ .