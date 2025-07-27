نرفض التشكيك.. "الحرية المصري": مصر تقوم بدور تاريخي لدعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعرب حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للدعوات التحريضية التي تروج لها جهات محسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تهدف إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات المصرية بعدد من العواصم الأجنبية، في محاولات مكشوفة للإساءة إلى الدولة المصرية والتشكيك في مواقفها الوطنية.

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، أن هذه الدعوات البائسة لا تعكس سوى نوايا خبيثة تستهدف تشويه الصورة المشرفة لمصر، والتقليل من دورها المحوري والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا دبلوماسية وإنسانية كبيرة، تمثلت في المبادرات السياسية لتثبيت التهدئة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وفتح الممرات الآمنة، والعمل المستمر لحقن دماء الأبرياء في قطاع غزة.

وشدد رئيس حزب الحرية المصري، على أن أي محاولات لاستغلال القضية الفلسطينية للإضرار بمكانة الدولة المصرية، ستقابل بالرفض والإدانة من كل من يدرك حجم التضحيات التي تقدمها مصر من أجل أمن واستقرار المنطقة، ومن الشعوب العربية الرافضة لتلك الأساليب الخبيثة.

ودعا الدكتور ممدوح محمود جموع المصريين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والدولة المصرية، ودعم مسارها الوطني في مواجهة تلك الحملات الممنهجة، مشددا على أهمية تعزيز الوعى وإفشال كل مخططات الفوضى والتشكيك التي تتبناها جماعات مأجورة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية أو بالقضية الفلسطينية.