ترامب وملك الأردن يبحثان مستجدات المنطقة خاصة فى قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردنى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى اتصال مستجدات المنطقة خاصة تطورات غزة وسوريا، وشدد العاهل الأردنى على ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية".

وأشاد الملك عبد الله الثانى بجهود الرئيس دونالد ترامب فى خفض التصعيد، مشيرا إلى أن الأردن يعمل لتحقيق السلام.

ولفت الملك إلى نجاح التنسيق بين البلدين في خفض التصعيد بسوريا وأكد على استقرارها.