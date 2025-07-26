جامعة الأزهر توضح أسباب قرار إيقاف سعاد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، أن قرار إيقاف الدكتورة سعاد صالح جاء امتثالاً للوائح الجامعة المنظمة لعمل هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن القرار رقم 1224 لسنة 2018 يمنع أعضاء هيئة التدريس من الظهور الإعلامي للافتاء دون تنسيق مسبق.

وأضاف زارع خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم": "نحن نكن كل التقدير للدكتورة سعاد صالح كعالمة جليلة، لكن هناك ضوابط يجب الالتزام بها"، موضحاً أن القرار يهدف إلى الحفاظ على هيبة المؤسسة الأزهرية وضبط عملية الإفتاء التي شهدت فوضى في الفترة الأخيرة.

وأشار المتحدث باسم الجامعة إلى أن تصريحات الدكتورة سعاد صالح حول الحشيش شكلت خرقًا واضحَا، مؤكدًا أن "الفقهاء مجمعون على تحريم الحشيش إجماعًا لما يسببه من أضرار اقتصادية ونفسية واجتماعية"، مضيفًا: "هذه المسألة ليست محل خلاف فقهي، والجامعة لن تتهاون في حماية ثوابت الشريعة".

ولفت زارع إلى أن قرار المنع ليس جديداً ولا يستهدف شخصًا بعينه، مبينًا أنه إجراء تنظيمي يطبق على جميع أعضاء هيئة التدريس.

وشدد الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، على أن الجامعة كمنارة للعلم الشرعي لا يمكن أن تسمح بتصريحات تخالف الإجماع أو تثير البلبلة في المجتمع.