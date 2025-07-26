شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة سيدة بحالة حرجة بعد انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى الخانكة والان مع تفاصيل الخبر

نجح الفريق الطبي بمستشفى الخانكة التخصصي في إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة سيدة ثلاثينية وصلت إلى المستشفى وهي في حالة فقدان وعي تام، نتيجة نزيف داخلي حاد بسبب انفجار حمل خارج الرحم داخل البطن، وهي من الحالات الطبية الطارئة التي تستلزم تدخلاً فورياً لإنقاذ الحياة.

وفور وصول الحالة إلى قسم النساء والتوليد، جرى التعامل معها بسرعة ودقة ضمن بروتوكولات الطوارئ المعتمدة، حيث تم:

تعويض المريضة بالسوائل الوريدية بشكل عاجل

تجهيز وحدات الدم والبلازما المطلوبة

إدخالها فوراً إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي العاجل

بفضل الله، واحترافية الفريق الطبي، استقرت حالة المريضة وتماثلت للشفاء، وغادرت المستشفى في حالة تحسن ملحوظ، وسط فرحة ذويها وامتنانهم للجهود المبذولة.

تكوّن الفريق الطبي المعالج من الدكتور هاني بسيوني، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد رضا والدكتورة سارة عبد الرازق، الأطباء المقيمون بقسم النساء والتوليد، فيما تولى فريق التخدير المهمة بقيادة الدكتور ماركو سامي، أخصائي التخدير، والدكتور محمد ربيع والدكتور محمد سالم، أطباء التخدير المقيمون، والدكتورة نورهان رشدي.

أعربت إدارة المستشفى عن خالص شكرها وتقديرها لـ الدكتورة إيمان بشير، مشرفة بنك الدم، على سرعة الاستجابة وتوفير وحدات الدم في الوقت المناسب، وشمل الفريق سحر حسين ممرضة العمليات وسحر طارق ممرضة العمليات، وفاطمة نايل مشرفة عمليات قسم النساء، وأحلام مجدي مشرفة قسم النساء والتوليد، على الجهود الكبيرة في التنسيق والمتابعة خلال العملية، إلى جانب الطاقم التمريضي الذي ساهم بفعالية في نجاح التدخل الجراحي.

يعكس هذا النجاح مستوى الكفاءة العالية للكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى الخانكة التخصصي، والحرص المستمر على تقديم رعاية طبية متقدمة، خاصة في الحالات الحرجة والطارئة التي تتطلب استجابة سريعة ومتكاملة.