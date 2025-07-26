شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فى موقف حافلات قرب تل أبيب والعثور على جثة محترقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القناة 12 العبرية بأن حريقا اندلع فى موقف للحافلات بمدينة بات يام، القريبة من تل أبيب، أسفر عن العثور على جثة شخص داخل إحدى الحافلات، فى حادث ما تزال خلفياته غير واضحة حتى الآن.

وذكرت مصادر فى الشرطة أن طواقم الإطفاء هرعت إلى المكان فور تلقى بلاغ بوجود حريق فى حافلة متوقفة، وتمكنت من السيطرة على النيران. وبعد إخماد الحريق، تم اكتشاف الجثة داخل الحافلة المحترقة.

وأشار المحققون إلى أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، مؤكدين أن تحقيقا واسعا فتح لتحديد ملابسات الحادث وما إذا كان ناجمًا عن حادث عرضى أو بفعل فاعل.

وفى سياق متصل، حذر المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معلنا عن ارتفاع حاد فى حالات الوفاة جراء سوء التغذية الحادة، حيث باتت أعداد الضحايا تصل إلى المئات يوميًا، فى ظل انهيار شبه تام للقطاع الصحى وعدم القدرة على تقديم العلاج اللازم.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 100 ألف طفل فى غزة يواجهون خطر الموت الجماعى خلال أيام قليلة، محذرا من أن القطاع يعيش على وقع مجزرة جماعية بطيئة تستهدف الأطفال الرضع، فى ظل اضطرار أمهاتهم لإرضاعهم الماء بدلاً من حليب الأطفال بسبب النقص الحاد فى الغذاء والدواء.