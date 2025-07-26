شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: أى متظلم له درجات سيحصل عليها كاملة وسيسترد رسومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة بها جزء إلكترونى خاص بالبابل شيت والجزء المقالى الذى يمر بعدة مراحل، وبعد انتهاء هذه المرحلة تكون هناك مراجعة عدة مرات على تقدير الدرجات الخاصة بالامتحان وبالتالى نسبة الخطأ غير موجودة.

وأضاف شادى زلطة خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن التظلمات ستسمح لولى الأمر والطالب أن يضطلع على ورقة الإجابة الخاصة به، وبدءا من الغد الأحد سيتمكن الطالب من التقديم على التظلم.

ولفت شادى زلطة إلى أن إجراءات التقدم للتظلم هى سداد رسوم التظلم والتقديم بتحديد المواد المراد التظلم عليها، وبعدها يتم إبلاغه بالميعاد الذى سيضطلع فيه على الأوراق الخاصة بإجابته ونموذج الإجابة المعتمد.

وأكد شادى زلطة أن أى طالب متظلم سيحصل على درجته إذا استحقها، وحريصون على حصول أى طالب على حقه، ونحن أحرص على الطالب أكثر منه، ونطمئنهم بأن أى درجات فيها خطأ سيحصل على الدرجة الكاملة وسيتم إبلاغ مكتب التنسيق بتعديل الدرجات وسيسترد الرسوم التى دفعها.