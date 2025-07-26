الرطوبة قد تصل لـ100%.. الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تعيش حاليًا موجة حرارة مكثفة استمرت أربعة أيام متتالية، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة يتجاوز المعدل الطبيعي لهذا الموسم بنحو 4 إلى 6 درجات.

خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الموجة الحارة ستصل إلى ذروتها خلال اليوم السبت والأحد والإثنين، حيث من المتوقع أن تصل الحرارة العظمى في القاهرة إلى 39 درجة مئوية.

تابعت غانم أن الرطوبة المرتفعة تزيد من صعوبة تحمل الحرارة، مؤكدة أن المواطنين قد يشعرون بدرجات تتراوح بين 43 و44 درجة في الظل بسبب تأثير الرطوبة العالية.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تصل إلى 95% ليلًا، وقد تمتد إلى 100% في المناطق الساحلية، بينما تسجل القاهرة والوجه البحري حوالي 85%، مما يعزز الإجهاد الحراري.

أوضحت غانم، أن سبب هذه الظاهرة يعود إلى وجود مرتفع جوي في الطبقات العليا يحبس الرطوبة، إلى جانب انخفاض سرعة الرياح التي كانت تُخفف من حدة الحر.

وأكدت الدكتورة منار غانم، أن هذه العوامل ستجعل الأجواء حارة جدًا حتى يوم الثلاثاء، مع استمرار الشعور بالحر بسبب غياب الرياح.

وأشارت إلى أن انفراجة تدريجية في الحرارة ستبدأ من الأربعاء، حيث تنخفض الحرارة في القاهرة إلى حوالي 36 درجة، مشددة على أن الرطوبة ستظل مرتفعة كون الصيف في ذروته، مما يتطلب استمرار الحيطة حتى نهاية الأسبوع.