وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للدور الأول لعام 1446هـ

القاهرة - سامية سيد - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد ‏‏عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2024/2025م، 1446هـ، للدور الأول، حيث تقدم 1468طالبا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، وبلغت النسبة العامة للشهادات البعوث 68.60%.

وجاء أوائل الشهادة الثانوية علمي بعوث كالتالي:

المركز الأول

سيلا فاطمة

ساحل العاج

649 درجة

84.29%

المركز الثاني

موسى تايو أديباجبو

نيجيريا

622 درجة

80.78%

المركز الثالث

أسامة موسى على سعيد

إريتريا

597 درجة

77.53%

المركز الرابع

حنان حسين على

الصومال

589 درجة

76.49%

المركز الخامس

خديجة جالو

غينيا كوناكري

588 درجة

76.36%

كما جاء أوائل الشهادة الثانوية أدبي بعوث كالتالي:

المركز الأول

مريم حسن أدم

الصومال

637 درجة

95.07%

المركز الثاني

فائقة الحسن

إندونيسيا

635 درجة

94.78%

المركز الثالث

محمد أكرم حسين

بنجلاديش

634 درجة

94.63%

المركز الرابع

صادق الرحمن صفوان

بنجلاديش

633 درجة

94.48%

المركز الخامس

أشرف الإسلام

بنجلاديش

623 درجة

92.99%

المركز السادس

محيي الدين عبدالقادر

بنجلاديش

619 درجة

92.39%

المركز السابع

أطهر علي

بنجلاديش

619 درجة

92.39%

المركز الثامن

أحمد أولا ميليكين عبدالسلام

نيجيريا

618 درجة

92.24%

المركز التاسع

محمد عمران أحمد فردوس

بنجلاديش

616 درجة

91.94%

المركز العاشر

كوناتي يعقوب

ساحل العاج

614 درجة

91.64%



