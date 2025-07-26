- 1/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للدور الأول لعام 1446هـ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2024/2025م، 1446هـ، للدور الأول، حيث تقدم 1468طالبا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، وبلغت النسبة العامة للشهادات البعوث 68.60%.
وجاء أوائل الشهادة الثانوية علمي بعوث كالتالي:
المركز الأول
سيلا فاطمة
ساحل العاج
649 درجة
84.29%
المركز الثاني
موسى تايو أديباجبو
نيجيريا
622 درجة
80.78%
المركز الثالث
أسامة موسى على سعيد
إريتريا
597 درجة
77.53%
المركز الرابع
حنان حسين على
الصومال
589 درجة
76.49%
المركز الخامس
خديجة جالو
غينيا كوناكري
588 درجة
76.36%
كما جاء أوائل الشهادة الثانوية أدبي بعوث كالتالي:
المركز الأول
مريم حسن أدم
الصومال
637 درجة
95.07%
المركز الثاني
فائقة الحسن
إندونيسيا
635 درجة
94.78%
المركز الثالث
محمد أكرم حسين
بنجلاديش
634 درجة
94.63%
المركز الرابع
صادق الرحمن صفوان
بنجلاديش
633 درجة
94.48%
المركز الخامس
أشرف الإسلام
بنجلاديش
623 درجة
92.99%
المركز السادس
محيي الدين عبدالقادر
بنجلاديش
619 درجة
92.39%
المركز السابع
أطهر علي
بنجلاديش
619 درجة
92.39%
المركز الثامن
أحمد أولا ميليكين عبدالسلام
نيجيريا
618 درجة
92.24%
المركز التاسع
محمد عمران أحمد فردوس
بنجلاديش
616 درجة
91.94%
المركز العاشر
كوناتي يعقوب
ساحل العاج
614 درجة
91.64%
