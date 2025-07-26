شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: غدا بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة إيفاد القراء لرمضان 1447هـ - 2026 م والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف اختبارات التصفية الأولية الشفوية لـ مسابقة إيفاد القراء خلال شهر رمضان لعام 1447هـ / 2026م، وذلك بالمديريات الإقليمية غدا الأحد، على أن توافى الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بأصل استمارة الاختبار معتمدة من المديرية للحاصلين على درجة (70%) فأكثر من الدرجة الكلية، مرفقًا بها صورة من بطاقة الرقم القومي وبيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل، وصورة من كارنيه نقابة القراء المصرية لغير العاملين بالحكومة.

وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الامتحان المبين بعاليه، علماً بأنه لن يتم قبول أي استمارات ترد للوزارة بعد هذا التاريخ، مع التزام كل مديرية بالأسماء الواردة بالكشف المرفق، بعد التأكد من استيفاء الشروط بمعرفة المديرية وعلى مسئوليتها تمهيدًا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

ويتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعدُ التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها.

وسيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستُجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة.

https://drive.google.com/file/d/1tjQPBKunPBDtco97RQMHnp8VeSBGw4G_/view?usp=drivesdk