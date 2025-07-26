الارشيف / أخبار مصر

قومي المرأة يهنئ الكابتن ماري زكي لاعتمادها حكما رسميا من الاتحاد الدولي للجودو

0 نشر
0 تبليغ

قومي المرأة يهنئ الكابتن ماري زكي لاعتمادها حكما رسميا من الاتحاد الدولي للجودو

شكرا لقرائتكم خبر عن قومي المرأة يهنئ الكابتن ماري زكي لاعتمادها حكما رسميا من الاتحاد الدولي للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 26 يوليو 2025 07:53 م

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى الكابتن ماري زكي لحصولها على الشارة الدولية في تحكيم الجودو، لتصبح أول حكمة مصرية تنال هذا الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي للجودو (IJF)، وذلك بعد اجتيازها بنجاح لاختبارات التحكيم التي أقيمت ضمن فعاليات بطولة آسيا للناشئين والشباب التي استضافتها كازاخستان.

وعبرت أمل عمار رئيسة المجلس، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الجديد، الذي يُضاف إلى سجل المرأة المصرية الحافل بالنجاحات في الساحات العالمية.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن الحكمة ماري زكي تمثل قدوة ملهمة للفتيات والأجيال الصاعدة، وتجسد الصورة الحقيقية لما تتمتع به المرأة المصرية من إمكانات وطموحات لا نهائية، متمنية لها استمرار التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

جدير بالذكر أن الكابتن ماري زكي لاعبة نادي الزهور السابقة تعد من الأسماء المتميزة في ساحة الجودو المصري، وقد مثلت بلدها سابقًا في بطولات متعددة، قبل أن تتجه للتحكيم وتواصل مشوارها بخطى ثابتة نحو العالمية.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا