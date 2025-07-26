شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: نحرص على زيادة المكون المحلى ونجحنا فى خفض أسعار العديد من السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن معرض الهيئة العربية للتصنيع الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يضم منتجات مصنع "أتيكو" للصناعات الخشبية ومصنع الإلكترونيات بنورث سكوير مول العلمين.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن المنتجات التى تم عرضها خلال المعرض تعكس حرص الدولة على تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلى، وهناك أهمية كبيرة فى وجود المعرض بمنطقة العلمين لتسهيل عملية الإنتقال والمعيشة للمواطنين لمدينة العلمين الجديدة بحيث أنها تصبح مدينة متكاملة بها جميع الخدمات وليست مدينة صيفية فقط ومجتمع عمرانى متكامل.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن المعرض به تخفيضات على بعض المنتجات خاصة الإلكترونية تصل إلى 50% لمدة أسبوع مما يسهل على المواطنين الشراء واكتفاء احتياجاتهم من المعرض، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.

وأوضح محمد الحمصانى أن تخفيض الأسعار عملية مستمرة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية من قطاع خاص ودور وزارة التموين والزراعة والجهات الرقابية، ونجحنا فى خفض أسعار العديد من السلع بزيادة المعروض والمتاح، وضبط الأسعار فى الأسواق من خلال الجهات الرقابية المختلفة ومنع أى زيادات، وضمان وضوح الأسعار وإعلانها للمستهلكين، وإقامة سوق اليوم الواحد، وجارى التوسع فيها فى مختلف المحافظات، ونؤكد على الحرص على توفر مخزون كافى من السلع الاستراتيجية.