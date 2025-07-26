شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى الثلاثاء المقبل وهذا موعد انكسارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد حالياً، مؤكدة أن ذروتها ستكون خلال الأيام القليلة القادمة قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجياً.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أن البلاد تمر برابع أيام الموجة الحارة، حيث ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بما يتراوح بين 4 إلى 6 درجات مئوية، وأشارت إلى أن أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين تمثل ذروة هذه الموجة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الثلاثاء.

وأكدت الدكتورة منار أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة هو العامل الأساسي الذي يزيد من الإحساس بشدة الحرارة، وضربت مثالاً بالقاهرة الكبرى التي تسجل درجة حرارة عظمى 41 درجة مئوية في الظل، بينما يشعر بها المواطنون وكأنها 43 أو 44 درجة مئوية بسبب الرطوبة المرتفعة التي قد تتجاوز 85% في القاهرة وتصل إلى 100% في بعض المناطق الساحلية.

وعزت غانم هذه الظاهرة إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، بالإضافة إلى الهدوء النسبي في سرعات الرياح مما يزيد من الشعور بالطقس الحار الرطب.

وزفّت غانم بشرى سارة للمواطنين، حيث أعلنت أنه اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، ستبدأ حدة الموجة الحارة في الانكسار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 5 إلى 6 درجات، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية يوم الأربعاء، مع استمرار هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع.

ونبهت غانم إلى أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة، نظراً لأن شهري يوليو وأغسطس يمثلان ذروة فصل الصيف، ونصحت المواطنين بالتوجه إلى المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، التي ورغم ارتفاع الرطوبة بها، إلا أن درجات الحرارة الفعلية فيها أقل، مع ضرورة توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.