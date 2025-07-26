شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يرحب باعتزام فرنسا الإعلان رسميا عن قرارها بالاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

الرئيس السيسى يرحب باعتزام فرنسا الإعلان رسميا عن قرارها بالاعتراف بدولة فلسطين

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال أكد على متانة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وعلى التزام الطرفين بالبناء على الزخم الذى صاحب زيارة الرئيس الفرنسى الأخيرة إلى القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

أمّ المصلين بالأزهر رمضان الماضى.. 86% مجموع محمد احمد حسن من ذوى البصيرة

حصل الطالب محمد أحمد حسن، أحد أصحاب البصيرة، الدارس بمعهد أبو قير الثانوى الأزهري، والذى أمّ المصلين فى الجامع الأزهر الشريف، فى شهر رمضان الماضى، على مجموع 468 درجة بالقسم الأدبى بنسبة 86%، الطالب محمد نشأ فى معاهد الأزهر وتلقى تدريبه فى إدارة شؤون القرآن بالأزهر الشريف، حتى توّجت جهوده بالفوز بمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم لعام 2023م.

لو بتخاف من الحقن.. علماء يستخدمون خيط الأسنان لتوصيل اللقاحات بدون إبر

كشف موقع Medical Express، إنه يُعدّ تنظيف أسنانك بالخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا جزءًا أساسيًا من أى روتين للعناية بصحة الفم، ولكنه قد يحمى أيضا أجزاءً أخرى من الجسم، إذ ابتكر العلماء طريقةً جديدةً للقاحات خالية من الإبر باستخدام نوعٍ متخصص من خيوط تنظيف الأسنان.

ظهرت الآن بالرقم القومى.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية على هذا الرابط

اتاحت مشيخة الازهر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024-2025، على بوابة الأزهر الالكترونية، بالرقم القومى عبر الرابط التالى:

وسام أبو على يجتاز الكشف الطبى مع كولومبوس والأهلى يعلن رحيله خلال ساعات

شهدت الساعات الماضية اجتياز الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الأهلى الكشف الطبى الذى خضع له فى الدنمارك بمعرفة نادى كولومبوس كرو الأمريكي، والذى سينضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نجاح المفاوضات بين الطرفين التى دارت بينهما خلال الأيام الماضية.

وزير التعليم العالى يؤكد جاهزية مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة القاهرة لبدء أعماله

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

ميلان يهزم ليفربول 4 - 2 ودياً فى هونج كونج.. فيديو

فاز فريق ميلان الإيطالي على ليفربول بنتيجة 4 - 2 فى المباراة جمعتهما اليوم على ملعب "كاى تاك" فى هونج كونج، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2025–2026.

وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة ويشيد بتفوقهم: فخر الدولة..صور

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أوائل شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/ 2025، ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتكريمهم لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسى للوصول إلى أعلى مراكز التفوق.

القاهرة 40 درجة فى الظل الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من الموجة شديدة الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى فى الظل 40 درجة مئوية بينما المحسوسة 43 درجة مئوية.

بعثة الأهلى تتوجه إلى تونس العاصمة لبدء رحلة العودة للقاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى فندق الإقامة بمدينة طبرقة التونسية منذ قليل فى طريقها إلى تونس العاصمة، مع قرب ختام معسكر الإعداد الخارجى استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

تأكيدا لليوم السابع.. جامعة الأزهر تحيل الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيق

قررت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، إحالة الدكتورة سعاد صالح، الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر، إلى التحقيق؛ لظهورها الإعلامى دون تصريح من جهة الإدارة.