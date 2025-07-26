شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تنظم احتفالية عيد الخريجين للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية التجارة جامعة القاهرة احتفالية عيد الخريجين للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة وذلك لأول مرة فى تاريخ جامعة القاهرة والجامعات المصرية ومواكبة لخطة الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم طلاب الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة عيد خريجين كامل فقط لطلاب الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة من خريجى كلية التجارة جامعة القاهرة الدفعات من 2021 حتى 2025 بحضور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤن التعليم والطلاب ممثلا لمعالى رئيس الجامعة والدكتورة لبنى فريد عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة والدكتورة أميرة وكيلة كلية التجارة للدراسات العليا ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب الدمج وأهاليهم.

وحضر الحفل الدكتورة جيهان المنياوى عميد كلية العلاج الطبيعى الأسبق ومدير مركز متحدى الإعاقة بجامعة القاهرة، واللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق، والدكتور حسام العلماء.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى ثم كلمات المنصة للترحيب بالطلاب والاشادة بهم ثم تكريمهم ومنحهم الشهادات وجوائز أخرى ثم حفل موسيقى للاحتفاء بالطلاب الخريجين وذويهم، وقد أبدى الطلاب فرحتهم الشديدة بهذا التقليد الرائع، كما أبدى ذوو الطلاب والمسؤولون إشادتهم بهذا التقليد المحترم لجامعة القاهرة بإدارتها الرشيدة تحت رئاسة محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والاهتمام الشديد بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج وعمل فعاليات جديدة غير مسبوقة تدخل البهجة إلى قلوبهم.