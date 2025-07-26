شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيسان السيسى وماكرون يؤكدان على ضرورة إيصال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيسان السيسى وماكرون يؤكدان على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. 140000 طفل فلسطينى على قائمة انتظار الموت بسبب حصار وتجويع غزة.. تسليم شهادة الثانوية للناجحين استعدادا للتنسيق.. بدء قبول التظلم على درجات المواد و300 جنيه للمادة



الرئيسان السيسى وماكرون يؤكدان على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. السيسى يرحب باعتزام فرنسا الإعلان رسميا عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.. ويؤكد دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية لتنظيم مؤتمر دولى حول التسوية السلمية للقضية

140000 طفل فلسطينى على قائمة انتظار الموت بسبب حصار وتجويع غزة.. مقتلة جماعية مرتقبة لنقص الماء والغذاء والدواء.. وقوات الاحتلال تضع خطة لتطويق القطاع

القوى السياسية ترفض دعوات التجمهر أمام سفارات مصر بالخارج.. وتؤكد: مشبوهة وتضر القضية الفلسطينية

الرياضة الفلسطينية تحت نيران الإبادة الإسرائيلية.. 807 شهداء منذ بداية الحرب.. تدمير 264 منشأة.. والملاعب تتحول لمراكز إيواء للنازحين

تسليم شهادة الثانوية للناجحين استعدادا للتنسيق.. بدء قبول التظلم على درجات المواد و300 جنيه للمادة

"مدبولى": تحويل الساحل الشمالى الغربى إلى قبلة للسكن والاستثمار.. رئيس الوزراء خلال جولة تفقدية: متابعة دورية من الرئيس السيسى لمشروعات التنمية بالمنطقة



