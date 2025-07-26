شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنتج فيديو للتوعية من سلوكيات سلبية للبعض على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة النقل فيديو خاصا بالتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق ووسائل النقل والمواصلات، حيث استعرضت الوزارة عدد كبير من وسائل النقل والسلوكيات التى يتبعها بعض الركاب مطالبة الجمهور بالالتزام والحفاظ على الوسائل، وعدم السير عكس الاتجاه .

كما استعرض الفيديو الطرق والمحاور المرورية الجديدة التى حققت طفرة كبيرة، مطالبة المواطنين بالالتزام بالمسارات المخصصة للنقل أو للاتوبيس الترددى تجنبا للمخالفات والحوادث.

وناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

كما ناشدت الوزارة المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد.