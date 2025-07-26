شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة باديا تحتضن المتفوقين رياضيًا: ثلاثة أبطال رياضيين محترفين يدرسون بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي بجامعة باديا، ترسيخ مكانتها كاختيار أول للطلاب المتفوقين رياضيًا ويسعون للجمع بين التميز الأكاديمي والتألق الرياضي. إذ يدرس حاليًا في الكلية مجموعة من الأبطال الرياضيين، ممن حققوا إنجازات رياضية مشهودة، ويطمحون لبناء مستقبل مهني ناجح في مجال الإدارة والاقتصاد التطبيقي.

وتضم كلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي، حاليًا عددًا من الرياضيين البارزين، من بينهم: حلا مصطفى لاعبة كرة قدم، ومروان مجدي لاعب كرة قدم، وإيهاب عبد الفتاح لاعب كرة مائية في منتخبات الشباب.

وتوفر كلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي بجامعة باديا، بيئة تعليمية مرنة ومحفزة تساعد الطلاب الرياضيين على التوفيق بين تدريباتهم وبطولاتهم من جهة، والدراسة الأكاديمية المتقدمة من جهة أخرى، من خلال برامج مصممة بعناية، ودعم فردي، وهيئة تدريس تراعي طبيعة التزاماتهم الرياضية.

وتحرص كلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي بجامعة باديا على دعم طلابها المتفوقين رياضيًا لاستكمال تفوقهم من خلال توفير جدول دراسي مرن يتناسب مع مواعيد التدريبات والبطولات، وإشراف أكاديمي متواصل، إلى جانب بيئة جامعية مشجعة تحترم التنوع وتحتفي بالإنجاز.

جدير بالذكر أن كلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي بجامعة باديا تضم 6 تخصصات دراسية هي: إدارة الأعمال، والتمويل والاستثمار، والاقتصاد التطبيقي، والتسويق والابتكار، وإدارة تكنولوجيا الأعمال.



