جيش الاحتلال فى أزمة نفسية.. ارتفاع مقلق لحالات الانتحار بين الجنود فى غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير نشرته اليوم السبت عن انتشار حالات الانتحار وسط الجنود الذين يخدمون في وحدات مختلفة داخل قطاع غزة، فيما وصفت الصحيفة جنود الاحتياط الذين يخدمون في قطاع غزة بكائنات "الزومبي".

وأكّدت الصحيفة أن العمليات التي تشنها عناصر المقاومة ضد الجنود إلى انتشار حالات الانتحار إما بواسطة إطلاق النار أو عمليات الشنق للتخلص من حالة الذعر الشديد التي يعيشونها في غزة عقب عمليات المقاومة المتواصلة ضد الجنود.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجنود أصيبوا بحالة من اليأس لعدم تأكيد القيادات العسكرية الموعد الذي سيتم فيها وقف الحرب على قطاع غزة أو على الأقل التوصل لهدنة وعدم إطلاق النار.