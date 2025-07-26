شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تخصص معامل لخدمة طلاب الثانوية العامة فى تسجيل رغبات التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت جامعة حلوان عددًا من المعامل المجهزة لتقديم خدمات تسجيل الرغبات إلكترونيًا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في إطار حرص جامعة حلوان الدائم على خدمة المجتمع ودعم طلاب الثانوية العامة.

وتقع هذه المعامل في عدة مواقع جغرافية لخدمة طلاب محافظتي القاهرة والجيزة، وهي:

•مركز الحساب العلمي بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان

•معمل كلية الهندسة بالمطرية

•معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك

•معمل كلية علوم الرياضة بنين بالهرم

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجامعة لتسهيل إجراءات التنسيق أمام الطلاب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق. وقد تم تجهيز هذه المعامل بأحدث الأجهزة، كما توفر الجامعة الدعم الفني الكامل من خلال وجود مبرمجين وفنيين لتقديم الإرشادات والمساعدة للطلاب مجانًا، طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق.

ويُستقبل في هذه المعامل طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الشهادات الفنية، وذلك خلال الفترات الرسمية التي تحددها وزارة التعليم العالي على موقع التنسيق الإلكتروني.