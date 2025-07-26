شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية منبثقة من الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، والتأكد من جاهزية أدوات الصحة والسلامة المهنية، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026؛ لضمان جودة العملية التعليمية.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور هيثم إسماعيل مدير وحدة نظم المعلومات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، حول بوابة المعلومات الجغرافية للمجلس الأعلى للجامعات والتي تعرض أماكن مؤسسات التعليم العالي في مصر، وأنشطة الجامعات لخدمة الطلاب والبحث العلمي، بالإضافة إلى أهم المبادرات الرئاسية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق من حيث المبدأ على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية، وهي (جامعة بنها التكنولوجية، جامعة المنوفية التكنولوجية، جامعة سوهاج التكنولوجية، جامعة السويس التكنولوجية، جامعة العريش التكنولوجية)، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية التمريض جامعة الوادي الجديد، بالعام الدراسي الجديد 2025/2026.

ووافق على تجديد تعيين الدكتور رجب محمود، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات.

واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية للمجلس الأعلى للجامعات، وسيتم الالتزام به في كافة الاجتماعات التي يتواجد بها المجلس أو اجتماعاته الفرعية، وكذلك الفعاليات والاستقبالات للجان القطاع داخل الجامعات، وكافة الأنشطة الترويجية للمجلس.

واستعرض المجلس تقريرًا حول الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية حتى يوليو 2025، وعرض البيانات الخاصة بنسبة مشاركة الجامعات.