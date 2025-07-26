شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يؤكد جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس الشكر إلى رؤساء الجامعات المُنتهية ولايتهم في رئاسة جامعاتهم نهاية شهر يوليو الجاري، على جهودهم المُثمرة فى تطوير منظومة التعليم العالى بجامعاتهم، وهم: (الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح)، وثمن المجلس التطوير الذي حققه السادة رؤساء الجامعات - المُنتهية ولايتهم - في كافة مسارات العمل الجامعي، وكان له أطيب الأثر في الارتقاء بمنظومة التعليم، والتصنيف الدولي لجامعاتهم، وخدمة المجتمع المحلي.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، والتأكد من جاهزية أدوات الصحة والسلامة المهنية، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026؛ لضمان جودة العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أن الحملة الإعلامية التي تُقدمها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مستمرة طوال فترة التنسيق؛ لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بكافة مراحله، وإتاحة كافة المعلومات التي يحتاجها الطلاب وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يوليو، ومنها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أيمن عاشور وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات، لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية، وعرض الوزير مقترحًا متكاملًا لمنظومة التعليم الأهلي في مصر، وكذلك تفعيل دور الجامعات الأهلية في دعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والارتقاء بجودة التعليم في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزيري التعليم العالي والتربية والتعليم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بهدف دعم تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك في مجالات تكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الطاقة الخضراء.

وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد الدكتور أيمن عاشور الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان: "رأس المال البشري في عصر اقتصاد المعرفة"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى شباب المعرفة في نسخته الرابعة، والذي أقيم في رحاب جامعة القاهرة.

كما شهد الدكتور أيمن عاشور حفل توزيع الجوائز على الـ 20 جامعة المدرجة بتصنيف QS لعام 2025، وكذلك شهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري ومؤسسة QS.

وترأس الوزير العديد من الاجتماعات الهامة، ومن أبرزها اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، واجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، واجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وكذلك اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومجلس أمناء بنك المعرفة المصري.

وشهد الدكتور أيمن عاشور انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي لكوادر مراكز التوظيف بالجامعات المصرية، والذي يمثل المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية للنسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا: مليون مؤهل مبتكر". وفي هذا الإطار، قدم الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، تقريرًا حول الإجراءات التنفيذية لمبادرة كن مستعدًا، وتجاوب الجامعات مع المبادرة، وخطة العمل التنفيذية للمبادرة، خلال الفترة القادمة.

كما شهد الوزير فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للدعوة التنافسية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والتي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025؛ باعتبارها أول مبادرة وطنية تنافسية تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتنفيذ مشروعات تنموية شاملة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة في مصر.

وشهد الدكتور أيمن عاشور فعاليات توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية وجامعة لويفيل الأمريكية؛ لإنشاء مسار مشترك للحصول على درجة ماجستير العلوم الهندسية في كافة التخصصات الهندسية بجامعة لويفيل.

كما أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، أسماء نخبة من علماء مصر المتميزين الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024، والتي تشمل جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية في مجالي العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب جوائز الرواد وجوائز المرأة (التقديرية والتشجيعية). وفي هذا الإطار، قدم المجلس التهنئة للعلماء الفائزين بجوائز الدولة نظير إسهاماتهم البحثية المتميزة.

كما كرم الوزير الطلاب الفائزين في مسابقة الأفلام القصيرة "معًا" لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية، بمشاركة 211 عملًا طلابيًا من مختلف الجامعات المصرية.

وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الوادى الجديد الأهلية وشركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها؛ لتصميم وتطوير الموقع الإلكتروني للجامعة باللغتين العربية والإنجليزية، مع إتاحة تحكم كامل بالصفحات الداخلية، وتوفير لوحة تحكم تتيح إدارة الصفحات الداخلية وربطها بالقوائم الرئيسية، ونشر الأخبار والوسائل المتعددة وربط الموقع بكافة حسابات الجامعة ومنصاتها التعليمية الإلكترونية.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور هيثم إسماعيل مدير وحدة نظم المعلومات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، حول بوابة المعلومات الجغرافية للمجلس الأعلى للجامعات والتي تعرض أماكن مؤسسات التعليم العالي في مصر، وأنشطة الجامعات لخدمة الطلاب والبحث العلمي، بالإضافة إلى أهم المبادرات الرئاسية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق من حيث المبدأ على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية، وهي (جامعة بنها التكنولوجية، جامعة المنوفية التكنولوجية، جامعة سوهاج التكنولوجية، جامعة السويس التكنولوجية، جامعة العريش التكنولوجية)، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية التمريض جامعة الوادي الجديد، بالعام الدراسي الجديد 2025/2026.

ووافق على تجديد تعيين الدكتور رجب محمود، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات.

واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية للمجلس الأعلى للجامعات، وسيتم الالتزام به في كافة الاجتماعات التي يتواجد بها المجلس أو اجتماعاته الفرعية، وكذلك الفعاليات والاستقبالات للجان القطاع داخل الجامعات، وكافة الأنشطة الترويجية للمجلس.

واستعرض المجلس تقريرًا حول الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية حتى يوليو 2025، وعرض البيانات الخاصة بنسبة مشاركة الجامعات.