حصاد الوزارات.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 53.99%

القاهرة - سامية سيد - الرئيسية أخبار عاجلة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات.

"الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15 مليون و128 ألف خدمة طبية مجانية × 10 أيام

تنسيق الجامعات 2025.. تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى مجانا

تنسيق الجامعات 2025.. ما القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات؟

تنسيق الجامعات 2025.. موعد انطلاق المرحلة الأولى وإتاحة تسجيل الرغبات

"رئيسة المجلس القومي للطفولة" تشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. على بوابة الأزهر الإلكترونية

وزير التموين يفتتح غدا سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية

«الصحة» تستقبل 60 مليونا و494 ألف زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 53.99%

أسماء أوائل (ذوو البصيرة) بالشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025

جامعة الأزهر تقرر إيقاف سعاد صالح لحين انتهاء التحقيق معها بعد فتوى الحشيش

هدى محمد من أوائل الثانوية الأزهرية: الدعاء والمذاكرة أولًا بأول سر تفوقي

الطقس غدا.. ذروة الموجة الحارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ظهرت الآن بالرقم القومى.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية علي هذا الرابط

صفية أحمد الأولى على الجمهورية أدبي أزهرى: الاجتهاد والصدق مع ربنا سر تفوقي

تأكيدا لليوم السابع.. جامعة الأزهر تحيل الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيق

أمّ المصلين بالأزهر رمضان الماضى.. 86% مجموع محمد احمد حسن من ذوى البصيرة

نوران عصام حققت حلم والدها المتوفى وحصلت على 97.6% فى الثانوية الأزهرية

القاهرة 40 درجة فى الظل الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من الموجة شديدة الحرارة

وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة ويشيد بتفوقهم: فخر الدولة..صور