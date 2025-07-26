شكرا لقرائتكم خبر عن أمّ المصلين بالأزهر رمضان الماضى.. 86% مجموع محمد احمد حسن من ذوى البصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الطالب محمد أحمد حسن، أحد أصحاب البصيرة، الدارس بمعهد أبو قير الثانوي الأزهري، والذى أمّ المصلين في الجامع الأزهر الشريف، في شهر رمضان الماضى، على مجموع 468 درجة بالقسم الأدبى بنسبة 86%، الطالب محمد نشأ في معاهد الأزهر وتلقى تدريبه في إدارة شؤون القرآن بالأزهر الشريف، حتى توّجت جهوده بالفوز بمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم لعام 2023م.

وكان قد أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.

كما تقدَّم بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، معربًا عن خالص تهنئته لأولياء أمور الطلاب الأوائل، وتقديره العميق لما بذلوه من جهود في دعم أبنائهم وتحفيزهم على الاجتهاد والتفوق، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والنجاح والتميز.



