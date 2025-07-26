شكرا لقرائتكم خبر عن الثالثة مكرر فى الثانوية الأزهرية بنسبة 98.3%: حلمى أكون معيدة بهذه الكلية والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الطالبة فاطمة صبري محمود عبد الله خليفة على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية 2025 للشعبة الأدبية، وذلك بحصولهما على مجموع 580 بنسبة 98.3%.

وعبّرت فاطمة عن سعادتها الغامرة بتصدرها قائمة أوائل الثانوية الأزهرية، قائلة: "كنتُ أدعو الله، والحمد لله تحقق حلمي، وأول ما عرفت أنني ضمن قائمة الأوائل، فرحتُ كثيرًا وحمدتُ الله وشكرته على فضله الكبير".

وأوضحت فاطمة، في حديثها لـ"الخليج 365"، أنها طالبة متفوقة منذ سنوات، وكانت تحرص دائمًا على حصد أعلى الدرجات في الامتحانات، مشيرة إلى أن تفوقها في الشهادة الثانوية الأزهرية كان هدفًا سعت إلى تحقيقه بتوفيق من الله عز وجل، ودعم أسرتها، واجتهادها ومثابرتها طوال العام الدراسي.

وأضافت أنها كانت تنظم وقتها جيدًا، وتذاكر دروسها أولًا بأول، وتراجع المواد بانتظام، مؤكدة أنها لم تكن تلتفت إلى عدد ساعات المذاكرة، بل كانت تركّز على إنجاز المهام الدراسية اليومية دون تأجيل.

وتابعت فاطمة أنها فخورة بما حققته من تفوق، وسعيدة بفرحة أسرتها وكل من دعمها من المعلمين، مؤكدة أنها ستلتحق بكلية اللغات والترجمة، وستواصل اجتهادها ومثابرتها لتحقيق حلمها في أن تصبح معيدة بالكلية.

وأناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهريّة للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.



