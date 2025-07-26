شكرا لقرائتكم خبر عن سارة أحمد السادس مكرر بالثانوية الأزهرية: الدعاء سر نجاحي وهدفى كلية طب والان مع تفاصيل الخبر

عبرت الطالبة سارة أحمد حجاج عبد النبي عبد السلام، الحاصلة على المركز السادس مكرر على مستوى الجمهورية في القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بمجموع 646 درجة ونسبة 99.38%، عن فرحتها قائلة: "مش مصدقة بجد ولسة بحاول أستوعب.. سر نجاحي هو كرم ربنا ودعوات أهلي".

وأضافت خلال حديثها لـ"الخليج 365": "كنت باخد الدروس أونلاين وأذاكر مع نفسي، وكان عندي خوف من التقصير، لكن ماما وبابا وأخواتي وعيلتي كلها دعموني طول السنة، والحمد لله ربنا عوضني".

وعن طموحها، قالت: "نفسي أدخل طب بشري، وبقول لكل الطلبة اللي داخلين ثانوية إنهم يقربوا من ربنا ويدعوا كتير، الدعاء عظيم. لازم الواحد يعمل اللي عليه ويحل كتير، وربنا عمره ما بيخذل حد اجتهد".

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب اليوم السبت،الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%.