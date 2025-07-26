شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة شرق المتوسط تشيد بإنجازات مصر في القضاء على الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط زيارة رسمية لمصر، حيث التقت بعدد من الوزارات والهيئات الوطنية، للدفع قدما بأجندة الصحة في مصر والإقليم، وقد أثنت على إنجازات مصر في مجال القضاء على الأمراض المعدية مثل الملاريا والحصبة والحصبة الألمانية.





د مصطفى مديولى يلتقى بالدكتورة حنان بلخى

خلال زيارتها، التقت الدكتورة بلخي، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمه عبد، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك وزير المالية، و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتورعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية ، و الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، و الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات (فاكسيرا).



لدكتور على الغمراوى مع د حنان بلخى

كما قامت الدكتورة بلخي بزيارة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، حيث التقت بمؤسسة المستشفى السيدة هبة السويدي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المنظمة والمستشفى في مجال علاج الحروق، وتبادل الخبرات مع بلدان الإقليم.



د حنان بلخى مع الدكتورة رانيا المشاط والدكتور نعمة عبد

ناقشت الدكتورة بلخي مع كافة الأطراف أهمية دمج الصحة في جميع السياسات والقطاعات حيث تؤثر الصحة وتتأثر بالقطاعات المختلفة. كما ناقشت أهمية إتاحة الأدوية واللقاحات، لضمان حصول الجميع على منتجات طبية آمنة وعالية الجودة دون التعرض لأعباء مالية. كما تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات للتصدي لمشكلة تعاطي المخدرات والإدمان، والحد من تأثيرها على الصحة والمجتمع والاقتصاد.



احمد كوجك وزير المالية مع د حنان بلخى ود نعمة عبد

وأشادت المديرة الإقليمية بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تقديم خدمات صحية لعدد كبير من المتأثرين بالنزاعات في الدول المجاورة، ومن بينهم النازحون من السودان والمرضى والمصابون الذين تم إجلاؤهم من غزة، حيث يتلقون الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

و أثنت على إنجازات مصر في مجال القضاء على الأمراض المعدية مثل الملاريا والحصبة والحصبة الألمانية، وتحقيق الأهداف الإقليمية للسيطرة على التهاب الكبد الوبائي "بي"، بالإضافة إلى إحراز "المسار الذهبي" في القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي".

وفي هذا السياق، ناقشت مع وزير الصحة تقديم ملفات لمصر لاعتماد القضاء على أمراض أخرى، إلى جانب مناقشة التعاون في ملف سلامة الطرق.

وأعربت الدكتورة بلخي عن تقديرها لحصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من النضج التنظيمي للأدوية واللقاحات كدولة منتجة، وهو ما يجعل مصر أول دولة أفريقية تحقق هذا الإنجاز، وناقشت مع الدكتور الغمراوي سبل دعم المنظمة للهيئة في التقدم نحو المستوى الرابع من النضج، وكذلك إدراجها ضمن قائمة السلطات المرجعية المدرجة لدى منظمة الصحة العالمية (WLA)، الأمر الذي سيمكن مصر من التوسع في التصنيع المحلي للأدوية وتصديرها إلى الدول الأخرى.

وقالت الدكتورة بلخي، "سعدت بزيارتي إلى مصر ولقاء الشركاء الوطنيين الذين يشاركوننا الالتزام بتحقيق مستقبل أكثر صحة للجميع، تؤكد هذه الزيارة عمق الشراكة بين منظمة الصحة العالمية ومصر، كما تسلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم الصحة على المستوى الإقليمي، نواصل معًا العمل من أجل جعل الصحة جزءًا أساسيًا من جميع السياسات وتعزيز الاكتفاء الصحي الذاتي من المستلزمات الطبية والموارد البشرية في الإقليم."

من جانبه أكد الدكتور نعمه عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، "تفخر منظمة الصحة العالمية على جميع مستوياتها بالشراكة القوية مع الحكومة المصرية، ونجدد التزامنا بمواصلة العمل الوثيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الشركاء، تواصل مصر لعب دور قيادي على مستوى الإقليم، ولديها رؤية فعالة وواضحة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة،مضيفا، نحن نؤمن بأن الصحة لا تتعلق فقط بالخدمات داخل المستشفيات، بل هي تتشكل من سياسات وقرارات تمتد إلى كل القطاعات، وقد أتاحت هذه الزيارة فرصة لتعزيز الحوار مع جهات متعددة، تأكيدًا على أن الصحة قضية مشتركة تتطلب تنسيق السياسات على جميع المستويات، وليس فقط داخل النظام الصحي".