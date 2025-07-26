شكرا لقرائتكم خبر عن دارين الخامسة على الثانوية الأزهرية أدبى بنسبة 98%: حققت حلم والدى والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الطالبة دارين أسامة أحمد فؤاد حنفي محمود على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية 2025 للشعبة الأدبية، وذلك لحصولهما على مجموع 578 بنسبة 98%.

وعبّرت دارين عن سعادتها بوجودها ضمن قائمة الأوائل، قائلة: "لم أتمالك نفسي من الفرح، سعيدة وفخورة بتفوقي، والحمد لله، فقد أكرمني الله، وتمكنت من تحقيق حلم والدي وإسعاد أسرتي بعد تعبهم وجهدهم معي".

وأهدت دارين نجاحها إلى والديها، تقديرًا لما بذلاه من جهد وتعب طوال العام الدراسي، وحرصهما الدائم على تشجيعها ودعمها، مؤكدة خلال حديثها لـ"الخليج 365"، أنها ستواصل الاجتهاد والمثابرة، لتحافظ على ما حققته من تفوق دراسي خلال المرحلة الجامعية.

ومن جانبه، عبّر والد حبيبة عن سعادته البالغة بتفوق ابنته في الشهادة الثانوية الأزهرية، وتتويجها ضمن أوائل الجمهورية، مشيرًا إلى أنها اجتهدت خلال العام الدراسي لتحصد أعلى الدرجات، وأن تفوقها وتميزها كانا ثمرة تعبها وإصرارها على النجاح.

وأشار إلى أن دارين كانت دائمًا من المتفوقات، تحرص على تنظيم وقتها، ومذاكرة دروسها أولًا بأول، مع اعتمادها على نفسها في متابعة المواد الدراسية دون اللجوء إلى الدروس الخصوصية، إلى جانب اهتمامها بممارسة هوايتها الفنية في الرسم وصناعة المشغولات اليدوية.

وأناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهريّة للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.



