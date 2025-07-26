شكرا لقرائتكم خبر عن نوران عصام حققت حلم والدها المتوفى وحصلت على 97.6% فى الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الطالبة نوران عصام شحاتة عبد المعطى محمد على المركز الثامن مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية 2025 للشعبة الأدبية، وذلك بحصولهما على مجموع 576 بنسبة 97.6%.

وعبّرت نوران عن سعادتها الغامرة بتصدرها قائمة أوائل الثانوية، مشيرة إلى أنها لم تستطع تمالك نفسها من شدة الفرح، إذ إن هذا الإنجاز كان حلمًا لطالما راود والدها – رحمه الله – فسعت لتحقيقه لإسعاده وإدخال السرور على قلب والدتها وأسرتها.

وأوضحت نوران، في حديثها لـ"الخليج 365"، أنها حرصت منذ بداية العام الدراسي على تحقيق أعلى الدرجات في الامتحانات، متابعة لمسيرة تفوقها خلال سنوات دراستها السابقة، مشيرة إلى أنها كانت تنظم وقتها بدقة، حيث كانت تذاكر معظم ساعات اليوم، بمعدل خمس مواد دراسية يوميًا، بهدف الالتحاق بكلية اللغات والترجمة.

وأناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهريّة للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.