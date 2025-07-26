شكرا لقرائتكم خبر عن صفية أحمد الأولى على الجمهورية أدبي أزهرى: الاجتهاد والصدق مع ربنا سر تفوقي والان مع تفاصيل الخبر

عبرت صفية أحمد عبد الوهاب محمد خطاب، الطالبة بمعهد ف/ الغد المشرق الخاص عربي بمنطقة القاهرة، عن فرحتها الغامرة بحصولها على المركز الأول على الجمهورية في القسم الأدبي، بعد حصولها على 583 درجة بنسبة 98.8%.

وقالت صفية: "أول ما سمعت النتيجة مكنتش مصدقة نفسي، الحمد لله على الفرحة الكبيرة اللي ربنا رزقني بيها". مضيفة: "السنة دي كانت مليانة قلق وضغط نفسي كبير، لكن كنت مؤمنة إن مفيش حد بيجتهد ويسعى وربنا يخذله، مستحيل، وربنا دايمًا بيكافئ التعب".

وأكدت صفية خلال حديثها لليوم السابع، أن سر تفوقها كان الاعتماد على مجهودها الكامل: "كنت بذاكر كتير جدًا وبراجع باستمرار، وكنت حريصة إني أتقي ربنا في كل حاجة حتى في الامتحانات، ماغشيتش واعتمدت على نفسي، وربنا كرمني بأكتر مما توقعت".

واختتمت قائلة: "والدي ووالدتي كانوا أكبر داعمين لي طول السنة، وبفضل دعمهم وتشجيعهم قدرت أحقق حلمي".

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، أناب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.50%