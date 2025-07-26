شكرا لقرائتكم خبر عن هدى محمد من أوائل الثانوية الأزهرية: الدعاء والمذاكرة أولًا بأول سر تفوقي والان مع تفاصيل الخبر

"فرحتي لا توصف بحصولي على مركز بين أوائل الجمهورية في القسم الأدبي، وبالتحديد العاشر مكرر"، هكذا عبرت هدى محمد محمود خلف، الطالبة بمعهد ف/ الشيخ زايد النموذجي بمنطقة الجيزة، عن سعادتها بعد حصولها على 575 درجة بنسبة 97.5% في نتيجة الثانوية الأزهرية.

وأضافت هدى: "الدعاء كان سر نجاحي، وأسرتي كانت أول داعم ليا طول فترة الدراسة، ما بين التشجيع والدعم النفسي، وأكتر حاجة ساعدتني أني كنت بذاكر أول بأول وباستمرار من غير ما أسيب أي تراكمات من بداية السنة".

وعن لحظة إعلان النتيجة قالت: "دي كانت أجمل لحظة في حياتي، فرحة كبيرة مش قادرة أوصفها، وكنت بدعي ربنا أن يوفقني ويكافئ تعبي، والحمد لله ربنا حقق لي أكتر مما كنت أتوقع".

أما عن طموحاتها، فكشفت هدى: "نفسي أحقق حلمي وأدخل كلية لغات وترجمة، وأكمل مشواري بالتفوق والنجاح".

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، أناب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.50%