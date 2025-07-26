شكرا لقرائتكم خبر عن لطلبة الشهادة الإعدادية.. شروط التقدم للحصول على دبلوم طباعة وصيانة ماكينات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نهضة مصر للطباعة عن فتح باب القبول للطلاب من خريجي الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية "بنين"، وذلك بمجموع يبدأ من 140 درجة، بهدف إعداد كوادر متخصصة في قطاعات الطباعة وصيانة الماكينات والإلكترونيات؛ ويؤهل الدبلوم المعتمد، الصادر وفقًا للقانون رقم 92 لسنة 1968 من وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم الفني، الطلاب للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا.

نظام الدراسة والتخصصات المتاحةتمتد الدراسة لمدة ثلاث سنوات، تركز خلالها على الموازنة بين الجانبين النظري والعملي، بإشراف مهندسين ومدرسين متخصصين. وتتضمن المناهج مواد أكاديمية، مثل: الهندسة الكهربائية، الرياضيات، الحاسب الآلي، بالإضافة إلى اللغات والميكانيكا والرسم، ويتم منح الطلاب الدراسين ثلاثة تخصصات رئيسية:

تجليد وتجهيزات فنية: يركز على عمليات التجليد والتجهيزات النهائية للمطبوعات.

صيانة ماكينات الطباعة: يُعد هذا التخصص الأول من نوعه على مستوى مدارس وزارة الصناعة، ويهدف إلى تدريب الطلاب على أحدث تقنيات صيانة الماكينات.

الإلكترونيات: يوفر المعرفة الأساسية والتطبيقية في مجالات الإلكترونيات ذات الصلة بالصناعة.

تدريب عملي ومزايا للطلابيتلقى الطلاب تدريبًا عمليًّا مكثفًا في مطابع نهضة مصر للنشر التي تعدُّ من المنشآت الرائدة في الشرق الأوسط بمجال الطباعة، حيث يتم التدريب على أحدث خطوط الإنتاج تحت إشراف مهندسين متخصصين، ويتم تقديم للطلاب حزمة من المزايا للطلاب، تشمل: تدريبًا عمليًّا متخصصًا مدفوعًا خلال فترة الدراسة والإجازات السنوية، وفرص عمل صيفية بمكافآت، بالإضافة إلى مكافآت للمتميزين. كما توفر خصومات خاصة للأيتام والأشقاء، وإعفاءات من المصاريف للطلاب المتفوقين. وتسهم الأكاديمية في تسهيل العملية التعليمية بتوفير وسيلة مواصلات، وتنظيم أنشطة ترفيهية وتنموية ومسابقات متنوعة.



ويهدف الدبلوم المعتمد إلى تمكين الخريجين من العمل في مختلف مجالات الطباعة وصيانة الماكينات والإلكترونيات، مع وجود فرص للتعيين في شركة نهضة مصر للطلاب ذوي الأداء المتميز؛ كما تؤهل الشهادة الخريجين للالتحاق بالمعاهد العليا والجامعات، بدعم وتأهيل مستمر من قبل مهندسي الأكاديمية، موضحة أنه تم فتح باب التقديم لمن يرغب، مشيرة إلى أن الدراسة تتم بمقر الأكاديمية بالمنطقة الصناعية الرابعة بالسادس من أكتوبر.