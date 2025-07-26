شكرا لقرائتكم خبر عن "نعمة المياه مقوم أساس للحياة" موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 1 أغسطس ٢٠٢٥م، الموافق 7 صفر١٤٤٧ هـ بعنوان: "نعمة المياه مقوم أساس للحياة".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة بيان عظم نعمة المياه، وأنها المقوم الأساس للحياة، وأنها أرخص موجود وأغلى مفقود، وأن الحفاظ على كل قطرة مياه واجب على كل إنسان.



وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الماضية ٢٥ يوليو 2025م، الموافق 30 محرم 1447 هـ، بعنوان: "إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: بيان أهمية الوقت وضرورة إدارته، وخطورة التهاون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط، مع استحضار هدي الإسلام في كل لحظة من لحظات الحياة اليومية.